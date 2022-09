Il mondo del calcio europeo ha da poche ore appreso una notizia molto triste, riguardante l’ex calciatore del Basilea, del Thun, del Lucerna e dell’Aarau Nicolas Schindelholz. All’età di 34 anni e dopo aver avuto a che fare per circa due anni con un brutto male, il difensore svizzero si è spento per sempre. Decine i messaggi di cordogli apparsi sul web nelle scorse ore.

Un evento particolarmente triste ha scioccato, nella giornata di domenica 18 settembre, il mondo del calcio svizzero e mondiale.

La lotta di Nicolas era iniziata nel 2020, quando aveva scoperto, a seguito di alcuni controlli medici, di essere affetto dal più brutto dei mali ai polmoni. Inizialmente il difensore aveva deciso di tenere nascosto il tutto.

Come ha raccontato il presidente del F.C Aarau, squadra per cui militava all’epoca, aveva deciso di non dire nulla per non mettere sotto pressione e stress i suoi compagni.

Da allora, in ogni caso, il campione ha affrontato la sua lotta con estremo coraggio. Tuttavia, a nulla sono serviti i suoi sforzi e quelli dei medici.

Nella mattinata di domenica 18 settembre, la notizia che nessuno avrebbe voluto mai sentire è purtroppo arrivata.

Ad annunciarlo per prima ci ha pensato il Basilea, squadra che milita nel massimo campionato svizzero e in cui Nicolas Schindelholz è cresciuto calcisticamente parlando. Queste le parole del club sui social:

L’FC Basilea piange la morte di Nicolas Schindelholz. Il nostro ex capitano dell’U21 è morto di cancro all’età di 34 anni. Tutto il club è scioccato da questa notizia e porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Nico

Nicolas Schindelholz lascia 4 figli

Un episodio gravissimo, quello della scomparsa dell’ex campione. Lui aveva 34 anni e, come si legge nel messaggio di condoglianze del F.C. Aarau, lascia una moglie e 4 figli piccoli.

Philipp Bonorand, Presidente del club d’oltralpe, ha dichiarato al portale nau.ch: