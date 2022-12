“Ciao papà, vola più in alto che puoi“. Sono queste le parole che Nicole Daza, neo sposa del campione olimpico dei 100 metri piani Marcel Jacobs, ha scritto sul suo profilo Instagram per dare l’ultimo addio al suo amato papà. L’uomo l’aveva accompagnata all’altare lo scorso 17 settembre e nei giorni scorsi si è spento a soli 60 anni. Le cause del decesso non sono state rese note.

Un lutto molto grave ha colpito la famiglia di colui che dall’estate 2021, dopo le olimpiadi di Tokyo, è diventato uno degli sportivi italiani più seguiti e amati. Si tratta di Marcel Jacobs.

Dopo la vittoria della medaglia d’oro olimpica nella gara regina della competizione, quella dei 100 metri piani, inevitabilmente l’atleta ha attirato su di sé tutte le luci della ribalta. E con lui la sua famiglia.

Il velocista è legato sentimentalmente ormai da anni a Nicole Daza, bellissima modella che su Instagram e sui social in generale ha costruito la sua carriera.

I due sono insieme dal 2018 ed hanno anche avuto due figli: Anthony nato nel 2019 e la piccola Megan, venuta al mondo nel 2020.

A settembre scorso, Jacobs e Nicole hanno deciso di coronare ulteriormente il loro amore, unendosi in matrimonio.

Nicole Daza e la perdita del papà

L’evento è stato raccontato da entrambi sui rispettivi profili social con delle bellissime foto. In una di queste, la modella è apparsa insieme all’altro uomo più importante della sua vita, suo papà.

Lui l’ha accompagnata all’altare e sempre a lui Nicole Daza ha deciso di fare un regalo particolare. La data scelta per il matrimonio (17 settembre n.d.r.) è la stessa del compleanno di lei e del suo papà, che ha compiuto 60 anni.

Ieri la modella ha pubblicato di nuovo quello scatto in cui appare sorridente insieme a suo padre, ma il motivo questa volta è stato tragico. L’uomo, infatti, si è spento.

A corredo dell’immagine, Nicole ha scritto:

Ciao Papà 💔 Grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordarti così. Vola più in alto che puoi. Sarai il mio angelo custode. Ti amo.

Marcel ha commentato il post con dei cuoricini, senza però commentare ulteriormente. Migliaia le reazioni al post di coloro che hanno voluto mostrare vicinanza alla modella in questo momento difficile.