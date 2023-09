Nicoleta Buliga, infermiera 51enne, si era trasferita dall'Italia in Spagna per amore: il suo compagno l'ha uccisa e poi si è tolto la vita

Si chiamava Nicoleta Buliga e aveva 51 anni la donna rumena, che per tantissimi anni ha vissuto in Italia, che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è stata uccisa in Spagna dal suo compagno. L’uomo, anche lui rumeno, dopo aver accoltellato a morte lei, si è tolto la vita impiccandosi nella stessa abitazione.

L’ennesimo caso di femminicidio, questa volta seguito da un suicidio, è avvenuto nei giorni scorsi in Spagna. Per la precisione si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Castellòn De La Plana, piccolo comune nella zona di Valencia.

Lì, in un appartamento di Calle La Uniòn, dallo scorso giugno si era trasferita Nicoleta Buliga, un’infermiera di origini rumene di 51 anni, che per decenni aveva vissuto e lavorato in Italia.

Gran parte della sua vita, infatti, la donna l’ha vissuta a Treviso. Lì in passato aveva avuto una lunga relazione, dalla quale era nato suo figlio, e aveva trovato lavoro come infermiera all’ospedale San Camillo della provincia veneta.

Circa due anni fa aveva conosciuto e si era innamorata di un uomo, un suo connazionale, di nome Ioan Corbaceri e di tre anni più grande di lei.

Un amore travolgente il loro, che aveva spinto la donna a prendere la drastica decisione di lasciare l’Italia e trasferirsi da lui in Spagna, vicino a Valencia.

La tragica morte di Nicoleta Buliga

A giugno il trasferimento definitivo e l’inizio di quella che doveva essere la sua nuova vita.

Quella relazione che Nicoleta Buliga sperava diventasse un sogno, si è invece trasformata in poco tempo in un incubo.

I colleghi della donna, insospettiti dalla sua assenza a lavoro e dalle mancate risposte, si sono preoccupati ed hanno allertato le autorità. Queste ultime, durante il sopralluogo nella sua residenza, hanno fatto l’amara scoperta.

Nella casa giacevano i corpi di Nicoleta e di Ioan senza vita. Lei era a terra, immersa in una pozza del suo stesso sangue, provocato dalle numerose coltellate che il compagno le aveva inferto spezzandole la vita in pochi attimi.

Lui, invece, è stato trovato impiccato. Particolare che ha portato gli inquirenti a considerare quella casa il teatro di un omicidio suicidio.