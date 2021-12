La comunità è in lutto per la sua scomparsa

Nicoletta Grimaldi è morta a soli 57 anni. Era conosciuta da tutti come la voce storica di Radio Vallebelbo, un’emittente piemontese nata nel 1976 e fondata Franco Fabiano e Piero Carosso, ricevibile nel Piemonte meridionale. La donna era molto conosciuta, anche perché lavorava come speaker radiofonica da tantissimi anni, ottenendo sempre un grande successo. Il suo pubblico è in lutto.

Nella mattinata di sabato 11 dicembre 2021 si sono svolti i funerali della donna morta a 57 anni. Parenti, amici, colleghi e quanti hanno voluto darle l’ultimo saluto hanno potuto farlo presso la chiesa San Giovanni a Nizza Monferrato, dove grande è stata la commozione per la sua perdita.

Nicoletta Grimaldi era originaria dell’astigiano e da tempo lavorava come speaker per Radio Vallebelbo. Da anni purtroppo lottava contro una terribile malattia grave, che non le ha dato scampo. E a 57 anni l’ha portata via dai suoi affetti più cari, anche i radioascoltatori che erano soliti seguirla nei suoi programmi.

In tanti ricordano la sua voce, che accompagnava spesso le giornate di chi era solito ascoltare Radio Vallebelbo, a casa o in auto. Tutti la ricordano ad esempio per il suo programma Buongiorno Italia, Buongiorno mondo, che da 40 anni faceva da compagnia a tanti radioascoltatori.

Nicoletta Grimaldi è morta a 57 anni: il ricordo dei colleghi

I colleghi dell’emittente hanno salutato la collega insieme a tutti gli amici e i fan, soprattutto attraverso i social network:

La ricordiamo con grande affetto, riportando alla memoria tante pagine vissute insieme, che rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori. Se Radio Vallebelbo è diventata un’emittente che da anni domina la classifica delle stazioni più ascoltate della nostra regione, il merito è anche della nostra Nicoletta.

I famigliari hanno ringraziato tutti sulla pagina Facebook della donna, felici dell’affetto dimostrato: