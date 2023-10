Aveva solo 24 anni Nicoletta Maria Manconi e un sogno: diventare dottoressa. Studiava, infatti, Medicina la giovane che ha perso improvvisamente la vita. Si parla forse di intossicazione, per un batterio presente nel salame che aveva mangiato poco prima di sentirsi male. La madre ha chiesto un’analisi approfondita del frigorifero dove il salume era conservato.

Non si conoscono ancora le cause del decesso della studentessa di Medicina di 24 anni, deceduta presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari il 25 settembre scorso. Il pm ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo il medico di turno nel registro degli indagati.

La ragazza, infatti, si era sentita male. Lamentava forti dolori allo stomaco e vomitava. Aveva deciso di recarsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo. I medici l’hanno visitata, le hanno dato una cura e poche ore dopo l’hanno dimessa.

Il mattino seguente si era nuovamente sentita male. Subito i sanitari del 118 sono accorsi da lei con un’ambulanza, ma la ragazza di 24 anni è deceduta prima ancora di arrivare all’ospedale. Studiava medicina a Cagliari: la ragazza originaria di Orgosolo era all’ultimo anno.

La giovane ha avuto un arresto cardiaco nell’ambulanza che la stava portando in ospedale. La Procura ha disposto un’autopsia, che ha escluso un decesso per peritonite o appendicite fulminante, ipotesi circolate nelle prime ore.

Si parla ora di intossicazione alimentare per il decesso della giovanissima Nicoletta Maria Manconi

Oggi è un’altra l’ipotesi al vaglio degli inquirenti. Probabilmente i medici non hanno capito che la 24enne aveva un’intossicazione alimentare, scatenata da un batterio, lo staffilococco, probabilmente presente in alcune fette di salame trovate nel frigorifero della sua casa di Cagliari.

La mamma della ragazza è un medico e ha fatto analizzare frigorifero e dispensa della casa che la 24enne condivideva con una coinquilina. Sarebbe emersa un’alta concentrazioni di questo ceppo di batteri che, probabilmente, ha causato il decesso della giovane.