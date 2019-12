Nicoletta Valente non ce l’ha fatta Investita nella notte di Natale, ha perso la vita. Il pirata della strada era scappato via. Ecco cosa è accaduto..

Nicoletta Valente non ce l’ha fatta. I medici hanno provato a fare di tutto per cercare di aiutarla, ma tutti i loro tentativi sono stati del tutto vani. Era stata investita tra la notte di Natale e Santo Stefano a Vinchiaturo, un paesino in provincia di Campobasso.

Sin da subito le sue condizioni sono sembrate disperate, ma i dottori hanno provato a fare di tutto per salvarla, fino a quando il suo cuore non ha cessato di battere nelle prime ore di ieri, venerdì venti sette dicembre.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il venticinque ed il ventisei, non è ancora chiaro agli inquirenti dove era diretta Nicoletta, ma è stata investita proprio mentre stava attraversando la strada.

L’automobilista, subito dopo l’accaduto, non si è fermato per prestare soccorso, ma è scappato via. Gli inquirenti però, sono riusciti a recuperare i filmati di alcune telecamere di sorveglianza.

Il giovane, quando ha capito che non aveva ancora molto tempo, ha deciso di presentarsi di sua spontanea volontà, con il suo avvocato, presso la questura di Campobasso ed ha ammesso tutte le sue colpe.

Ha detto tutto ciò che aveva fatto ed ha detto che è scappato via poiché ha avuto paura. Inoltre, ha spiegato che ha visto Nicoletta un secondo prima dell’incidente e che non è riuscito ad evitarla.

La sua posizione ora si è aggravata drasticamente, dopo che la giovane ha perso la vita. La comunità di Vinchiaturo e quella di San Giuliano del Sannio, da dove proveniva, sono sconvolte per questa grande perdita.

Nicoletta Valente, era una giovane parrucchiera, che a come raccontano, era sempre dolce e gentile con tutti. I suoi familiari ed i suoi amici, hanno sperato fino all’ultimo secondo che non avvenisse la tragedia, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

