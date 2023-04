L’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, stava girando un servizio a Napoli e ha dimenticato di chiudere l’auto. Al suo ritorno ha trovato un biglietto… è stato proprio lui a raccontare sui social quanto accaduto. Il suo video ha subito attirato l’attenzione di tantissime persone e scatenato un incredibile numero di reazioni.

Ragazzi io sono sempre più meravigliato di questa città. È incredibile. Sono a Napoli, abbiamo girato un servizio per Le Iene. Siamo stati tutto il giorno nascosti in macchina con alcuni appostamenti. Quando è uscita la persona che stavamo aspettando, ci siamo fiondati in mezzo alla strada per fargli delle domande. Ho chiuso male la portiera della macchina.

La portiera è rimasta aperta. A chi non è mai capitato di dimenticare di chiudere l’auto per la fretta o per una semplice distrazione? È accaduto anche a Nicolò De Devitiis. Ma la cosa più sorprendente, è stato il biglietto che l’inviato del programma televisivo ha trovato al suo ritorno.

Avevo lasciato l’auto aperta con dentro telecamere, computer… tutto…

Mi è arrivato questo messaggio, di due netturbini che ci hanno visto registrare e sono rimasti lì a controllarci la macchina. Volevo ringraziarli. Grazie di cuore.

Due netturbini che vedendo la scena e notando la portiera della macchina aperta, si sono avvicinati al veicolo e nonostante tutti gli oggetti di valore lasciati all’interno e facilmente accessibili, hanno chiuso lo sportello e sono rimasti lì a controllare che nessuno si avvicinasse.

Un gesto che Nicolò De Devitiis ha apprezzato tantissimo e che ha voluto raccontare a tutti sui social. Sia per dimostrare che esistono ancora persone buone, gentili e dal cuore grande, sia per ringraziarli pubblicamente.

Il filmato dell’inviato de Le Iene ha superato le 60 mila reazioni. In tanti hanno commentato il gesto dei netturbini, sottolineando la parte più bella della città.