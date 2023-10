Porta ancora i segni di quanto successo e li porterà per il resto della sua vita. Non dimenticherà mai quello che il padre, condannato oggi all’ergastolo, ha fatto alla sua famiglia. Nicolò Maja nel giorno del suo compleanno lascia una dedica speciale alla mamma e alla sorella che hanno perso la vita nel terribile delitto di Samarate. Lui stesso è vivo per miracolo.

Nicolò Maja è l’unito sopravvissuto al padre Alessandro. La notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022 l’uomo si accanì contro la moglie e la figlia di soli 16 anni con un martello, causandone il decesso. Il figlio 25enne, anche lui colpito dall’uomo condannato all’ergastolo, è vivo per miracolo.

La mamma Stefania e la sorella Giulia non ci sono più. Alessandro Maja ridusse in fin di vita anche il figlio maggiore, che continua a pensare alla sua famiglia che non c’è più, portata via dalla furia omicida del padre.

In occasione di una recente intervista, il giovane aveva detto di pensare sempre a loro.

Ogni sera parlo con loro. Sono loro ad avermi salvato. Erano davvero speciali.

E pensando al padre, ecco cosa ha detto:

Provo rabbia e incredulità, l’ergastolo non basta. Fino a quel momento è stato un bravo papà, non ci aveva mai fatto mancare niente. Avevo notato che aveva qualche preoccupazione sul lavoro, sì, ma niente che facesse presagire un evento del genere. Ci parlava spesso di questo suo errore al Gambero Rosso, ma anche l’avvocato gli diceva di stare tranquillo, di non preoccuparsi.

Nicolò Maja, la dedica al suo compleanno per la mamma e la sorella che non ci sono più

Il giovane ha compiuto 25 anni. E il suo pensiero è andato subito alla sua famiglia. In un post su Instagram, il giovane pubblica una foto con la sorella e la mamma e parole piene di affetto per loro.