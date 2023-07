Nella giornata di ieri venerdì 21 luglio è arrivata la condanna per Alessandro Maja, il padre di famiglia che ha messo fine alla vita di sua moglie Stefania e sua figlia Giulia, di soli 16 anni. La sentenza è arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio.

L’unico sopravvissuto è proprio il figlio maggiore Nicolò Maja, che è stato sempre presente in Tribunale e con lui i nonni materni e gli zii, che non lo hanno lasciato solo nemmeno durante il suo ricovero.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio, di Varese ha deciso di condannare l’architetto all’ergastolo. Di cui 18 mesi con isolamento diurno.

I legali che lo difendevano, hanno chiesto per lui delle attenuanti genetiche ed anche il vizio parziale di mente, ma le loro richieste non sono state accolte. Al contrario l’accusa aveva chiesto per lui l’ergastolo. Il figlio Nicolò, dopo la sentenza ha dichiarato:

Per me è giusto così. Non lo perdonerò mai, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia.

I delitti commessi da Alessandro Maja

Il dramma di questa famiglia si è consumato all’alba del 4 maggio dello scorso anno. Nella villetta che si trova a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo in preda ad una furia, è rimasto sveglio a vagare per la casa per tutta la notte.

Alla fine, nella sua confessione, ha dichiarato che intorno alle 5.30 del mattino, con un martello, ha colpito prima la moglie Stefania, che dormiva sul divano.

Subito dopo ha messo fine alla vita di sua figlia Giulia, di 16 anni, che era nella sua stanza. Il medico legale dall’autopsia sulla mano della ragazza ha trovato una ferita, che sembra essere compatibile con un tentativo di difesa dall’aggressione. Pare che lei fosse sveglia in quei minuti.

Nicolò è riuscito a svegliarsi in tempo ed è riuscito a fuggire. Il padre dopo aver commesso i due omicidi, ha provato a togliersi la vita, ma non essendo riuscito nel suo obiettivo, è scappato fuori ed ha chiesto aiuto.