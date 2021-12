È avvolta nel mistero la causa dietro la morte di un bambino di appena 19 mesi, avvenuta lo scorso martedì 21 dicembre, a Nicosia. Gli inquirenti hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine ed hanno anche disposto l’autopsia sul corpicino del piccolo, volato in cielo troppo presto.

Un episodio davvero straziante, che ha sconvolto l’intera comunità. Infatti anche il sindaco ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia, con un messaggio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto lo scorso martedì 21 dicembre. Precisamente a Nicosia, all’ospedale Basilotta, che si trova in provincia di Enna.

Il piccolo già da diversi giorni stava male. I genitori infatti lo avevano portato dal pediatra e tutto sembrava trattarsi di un’otite. Di conseguenza il medico lo ha sottoposto ad una cura.

Con il passare delle ore però le sue condizioni di salute non sono migliorate, anzi sono peggiorate notevolmente. Per questo motivo la madre ed il padre si sono presto allarmati ed hanno deciso di portarlo tempestivamente in pronto soccorso.

Purtroppo però, all’arrivo nella struttura sanitaria, le condizioni del piccolo erano davvero disperate. Era in arresto cardiaco e tutti i sanitari, con la speranza di poterlo salvare, hanno avviato in fretta le manovre di rianimazione.

Il tragico decesso del bambino di 19 mesi e le parole del sindaco

Tuttavia, pochi minuti dopo i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Per il bimbo non c’è stato praticamente più nulla da fare. La Procura di Enna ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine ed ha anche disposto l’autopsia sul corpo. Gli inquirenti vogliono capire la causa dietro questa straziante ed improvvisa perdita. Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, sul suo profilo social ha scritto:

Apprendiamo con dolore la tristissima notizia della morte del bimbo di 19 mesi. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutta la città.