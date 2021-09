Dramma a Cervinara, bimbo di 3 anni investito: è in condizioni gravi ed è in prognosi riservata

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 settembre. Purtroppo un bimbo di soli 3 anni è stato investito davanti agli occhi della madre ed ora è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Al momento i medici hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Sono ore di ansia e disperazione quelle che sta vivendo la famiglia del piccolo. Tutti sperano che riesca a guarire dai traumi riportati dopo il violento impatto.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 settembre. Precisamente nel piccolo comune di Cervinara, in provincia di Avellino.

Il bambino era in giro con la madre e tutto stava procedendo tranquillamente. La donna era a spasso per le strade del paese per fare delle commissioni.

Tuttavia, ad un certo punto, è avvenuto il dramma che ha sconvolto i presenti. Il piccolo è riuscito a sfuggire dal controllo della mamma ed è finito in strada. Nessuno è riuscito a riprenderlo.

È proprio in quel momento che una signora alla guida della Jeep Renegade, lo ha travolto. Purtroppo non è riuscita ad evitarlo, nonostante stesse camminando ad una velocità ridotta, visto che era in un centro abitato.

Le condizioni del bimbo di 3 anni investito

I presenti e la mamma si sono resi subito conto che la situazione era critica. Infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Sono arrivate anche le forze dell’ordine per capire la dinamica dell’incidente.

La donna alla guida del veicolo si è fermata tempestivamente per capire la situazione. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento, per tutte le cure del caso.

Tuttavia, dopo il suo arrivo in pronto soccorso in codice rosso, i medici hanno capito che le sue condizioni sono gravi. Per questo hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. Sul posto, vista la gravità della vicenda si è presentata anche la sindaca Caterina Lengue, per stare vicino ai familiari del piccolo.