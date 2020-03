Nikita Panfoli ha perso la vita a soli 16 anni, era una promessa del rugby Ancona, mamma va a svegliare il figlio, ma quando entra nella sua stanza, lo trova senza vita. Aveva solamente 16 anni. Ecco cosa è accaduto..

Nikita Panfoli era un ragazzo di sedici anni, sportivo ed in salute. Purtroppo però, nella mattinata di ieri, venerdì sei marzo, è stato trovato nel suo letto da sua madre, senza vita, nella sua abitazione a Castelbellino, in provincia di Ancona. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma nonostante i loro disperati tentativi di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità e soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai immaginato potesse accadere una cosa del genere al ragazzo.

In base alle informazioni che sono state rese note intorno alle sette e trenta del mattino, la sveglia ha iniziato a suonare e la donna, credeva che il figlio si sarebbe alzato, proprio come tutti gli altri giorni.

Poco dopo, però, ha deciso di andare a controllare, poiché il ragazzo non si era ancora svegliato. Quando è entrata nella stanza, ha fatto la terribile scoperta. Era sul suo letto, esanime.

Ovviamente ha allertato subito i soccorsi che sono arrivati tempestivamente nell’abitazione. Il centodiciotto ha deciso di mandare anche un elisoccorso, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Volevano provare a trasportarlo in ospedale, ma sin da subito hanno capito che la sua situazione era molto drammatica. Alla fine, infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Per Nikita Panfoli non c’è stato nulla da fare.

Nessuno del posto avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere un evento del genere. Infatti ne sono rimasti tutti sconvolti. Era un ragazzo, solare, sportivo ed in ottima salute. Era una promessa del rugby.

Sulla pagina Facebook della Jesi Rugby Club, è stato pubblicato un messaggio: “Con un’immensa tristezza nel cuore, ci stringiamo attorno alla famiglia Panfoli, per la prematura scomparsa di Nikita, nostro promettente giocatore della U18. Sentite Condoglianze, da parte di tutto il nostro club!”

Ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti su questo evento drammatico.

