Questa è una triste storia che dimostra come l’amore tra nonni e nipoti vada oltre i confini di questo mondo. Il nipote perde la vita e la nonna lo segue. Lui è deceduto sulla sua moto mentre la nonna lo ha raggiunto poco dopo in Paradiso. La donna non riusciva ad accettare il fatto che il suo amato nipotino non fosse più lì con lei. Il suo cuore improvvisamente ha smesso di battere.

La vicenda ha avuto luogo in Brasile, nella città di Santa Bárbara do Oeste, che si trova nella zona di San Paolo. Dona Maria Laura Cardeliquio aveva 73 anni e da tempo era seguita dai dottori per problemi cardiaci. Era in cura e la famiglia seguiva i suoi trattamenti per garantirle la salute.

Anche i nipoti erano sempre attenti a lei, perché erano cresciuti con la presenza della nonna accanto. Nonna e nipoti erano molto legati. Quando la donna ha ricevuto una notizia riguardante proprio uno di loro, il suo cuore non ha retto.

Il nipote di 18 anni, Leonardo Trajano Barbosa, ha perso la vita a bordo della sua motocicletta, che guidava ormai da tempo. Stava attraversando Av. Antonio Pedroso in un’ora di punta quando ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa su un palo.

I soccorritori hanno prontamente raggiunto il ragazzo, che era ancora vivo al suo arrivo all’ospedale Dr Afonso Ramos. Ma il giovane è deceduto poche ore dopo, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

Nipote perde la vita, la nonna lo segue appena apprende la notizia

La famiglia ha dovuto affrontare il lutto, ma la paura era dirlo alla nonna. Quando le hanno annunciato quello che era accaduto, il cuore dell’anziana signora ha smesso di funzionare. E a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita.

La donna ha raggiunto il nipote a distanza di poche ore dal decesso del giovane ragazzo. Le veglie e i funerali hanno avuto luogo insieme, per ricordare il loro legame.