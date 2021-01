“Non accadeva da 60 anni”, la piccola Nicole decide di venire al mondo in modo speciale

Gioia a Brusasco, un comune in provincia di Torino, Piemonte. La piccola Nicole è venuta al mondo in un modo speciale ed è la prima nascita nel posto da circa 60 anni. Una notizia meravigliosa che ha lasciato un sorriso sul cuore di tutti gli abitanti.

La piccola aveva così fretta di nascere, che ha deciso di non aspettare che la sua mamma arrivasse in ospedale. Nella notte del 14 gennaio, il suo papà, un uomo di nome Lorenzo Caruso, si è improvvisato ostetrico ed ha aiutato la mamma a dare alla luce il frutto del loro amore.

Alessandra Petrarulo era pronta per raggiungere la struttura sanitaria di Chivasso, ma la piccola Nicole ha deciso di cambiare tutti i piani. Durante il tragitto, la coppia è stata costretta a fermarsi.

Il papà ha raccontato di aver parcheggiato la macchina in via delle Scuole e di aver fatto del suo meglio per sostenere e soccorrere Alessandra. La bambina è nata davanti al civico n. 1 con una temperatura di -1.

Nel frattempo, l’uomo ha allertato il 118 e gli operatori sanitari lo hanno raggiunto sul posto poco dopo. L’ambulanza ha portato mamma e piccola in ospedale, dove le due sono rimaste ricoverate per qualche giorno e sottoposte a tutti i dovuti accertamenti.

Le parole della Sindaca dopo la nascita della piccola Nicole

Dopo il lieto evento, la Sindaca del posto, Luciana Trombadore ha chiesto di ricevere Alessandra e Lorenzo, già genitori di un bimbo di 13 mesi, per condividere con loro la gioia della comunità.

