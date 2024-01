Non apre il bar come ogni mattina ed i suoi clienti lanciano l'allarme: Betty Gasparroni trovata morta nel suo letto, aveva 54 anni

Un vero e proprio dramma è quello che è successo nella mattina di sabato 27 gennaio, nel comune di Porto San Giorgio. Betty Gasparroni non si è presentata al bar come suo solito e dopo l’allarme lanciato dai suoi clienti, l’hanno trovata senza vita nella sua abitazione.

I medici intervenuti per lei non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per capire cosa è successo.

I fatti sono avvenuti nella mattina di sabato 26 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Porto San Giorgio, che si trova nella provincia di Fermo.

La donna aveva un bar in quel posto ed era molto conosciuta proprio per questo motivo. In tanti infatti al momento sono sconvolti dalla sua perdita, al punto che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Betty nella mattina di sabato 26 gennaio, come suo solito si sarebbe dovuta presentare alla sua attività, ma alle 6.30 i clienti si sono iniziati a preoccupare, perché non arrivava. Non era una cosa normale per loro.

Intorno alle 8.30, hanno chiesto l’intervento degli agenti, che si sono presentati nella sua abitazione. Hanno aperto la porta, ma solo quando erano dentro hanno fatto la triste scoperta.

Il decesso straziante di Betty Gasparroni

I sanitari hanno trovato la donna, ormai senza vita nel suo letto, con i suoi cani che vegliavano il suo corpo. Per lei non c’era più nulla da fare e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Vista la dinamica della vicenda, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ora stanno cercando di capire cosa è successo. Per ora tutto sembra far pensare che la scomparsa della donna, è avvenuta per un malore improvviso nel sonno.

Tuttavia, le indagini sono ancora all’inizio. Sul corpo per ora non risultano esserci segni di violenza. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.