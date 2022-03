Dramma per l'attrice transgender Angelina Please, gli agenti di polizia l'hanno trovata senza vita nel suo appartamento

Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica ed improvvisa scomparsa dell’attrice transgender Angelina Please, di soli 24 anni. Gli agenti l’hanno trovata senza vita nella sua abitazione, ma al momento non risultano esserci indagati.

Una notizia che ha spezzato i cuori di molti suoi colleghi. Questi ultimi, vista la scomparsa improvvisa, stanno scrivendo migliaia di messaggi di cordoglio sui social.

La tragica scoperta è avvenuta lo scorso lunedì 14 marzo. Nella casa di New York, dove la ragazza viveva ormai da diverso tempo. In realtà era nata a Chicago, ma si era trasferita per avere più possibilità lavorative.

I suoi familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei da 5 lunghi giorni. Così, preoccupati, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Quest’ultime con l’autorizzazione dei parenti, hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Tuttavia, è proprio all’interno della casa che hanno fatto la terribile scoperta. L’attrice di soli 24 anni, era ormai senza vita. Sono risultati inutili anche i tentativi dei medici, che hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Gli agenti di polizia, hanno avviato sin da subito le indagini sulla terribile vicenda. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che non risultino esserci segni di irruzione.

Il messaggio del fratello dell’attrice Angelina Please

Lonnie Montalbano uno dei fratelli della vittima, ha deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma di GoFoundMe. Nel messaggio ha scritto:

Non avrei mai immaginato di dover fare una cosa del genere per la mia sorellina. Era amata da molti, speciale in migliaia di modi diversi. Lei e la nostra famiglia chiedono il vostro aiuto.

Lo scopo di queste persone è riuscire ad ottenere il denaro necessario per tutte le spese del funerale. Gli agenti ora sono a lavoro per capire cosa sia successo, ma dalle prime ipotesi sembrerebbe che si sia suicidata o che abbia avuto qualche problema di salute. Non risultano esserci indagati per l’omicidio, visto che non è stato nemmeno preso in considerazione.