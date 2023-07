Una notizia davvero straziante è quella che è arrivata in queste ultime ore, purtroppo la giovane atleta della Lazio Nuoto Paralimpica, Alessia Corrente ha perso la sua lotta contro un brutto male. Si è spenta a soli 16 anni, dopo aver lottato con grande forza e coraggio.

In queste ore sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordarla, con un messaggio di vicinanza anche per i suoi cari. Questi ultimi hanno subito una perdita davvero grave.

Alessia Corrente aveva solamente 16 anni era nata a Marino, da un po’ di tempo stava lottando contro un brutto male. Tuttavia, negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate, fino purtroppo al triste epilogo.

Non ce l’ha fatta a superare questa battaglia ed ha perso la vita. Era una delle atlete più promettenti della Lazio Nuoto Paralimpica. La stessa squadra ha deciso di dare il triste annuncio sui social. Nel messaggio hanno scritto:

Sotto il post sono tante le persone che hanno deciso di commentare con parole di affetto e cordoglio per i suoi cari. Alessia purtroppo non ce l’ha fatta a superare quel brutto male da cui era affetta.

Tutti hanno ricordato la ragazza come dolce ed altruista. La scuola superiore Amari Mercuri, che la 16enne frequentava, ha voluto ricordarla con un post sul web. Nel messaggio hanno scritto:

E’ un giorno di estate freddo e senza sole quello in cui salutiamo per sempre una nostra allieva. Non è il saluto allegro che facciamo agli studenti che vediamo entrare bambini ed uscire adulti.

E’ un arrivederci di dolore e di ingiustizia, per cui, anche chi è abituato a spiegare come noi, non trova ragioni. Ciao Alessia, grazie per ogni sorriso che ci hai regalato, per la voglia di imparare che hai avuto fino alla fine, per tutto ciò che ci hai saputo insegnare con il tuo cammino tra di noi.