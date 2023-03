Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la città di Udine negli ultimi giorni. Purtroppo il piccolo Cristian Zozzoli è deceduto a soli 10 anni, dopo un’infiammazione ed un trapianto di cuore, che il suo corpo ha rigettato. Ora in tanti stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i suoi parenti, chi lo ha conosciuto, ma anche i suoi amichetti che dal momento del suo ricovero, hanno fatto il tifo per lui.

Il piccolo Cristian viveva nella città di Udine con la sua famiglia. Da ormai diverso tempo soffriva di Endocardite ed era ricoverato all’ospedale di Padova da 19 giorni.

I medici di questo nosocomio lo seguivano sin dalla prima diagnosi. Hanno sempre cercato di fare il possibile per aiutarlo e per cercare di salvargli la vita, ma negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate.

Purtroppo il bimbo che aveva solamente 10 anni, ha avuto un’infiammazione. Il questi giorni di ricovero i dottori hanno cercato di fare il possibile, anche di sottoporlo ad un trapianto di cuore.

L’intervento sembrava essere riuscito e tutti erano al settimo cielo. Tuttavia, poco dopo il suo corpo ha rigettato quel cuore nuovo e, alla fine, i medici non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare il suo decesso.

I messaggi di cordoglio per Cristian Zozzoli

Cristian aveva un grande amore per il karate. Dal momento del suo suo ricovero i suoi amici hanno sempre fatto il tifo per lui. Purtroppo ha lasciato mamma Arianna, papà Rudy e tutti quelli che gli volevano bene. I dirigenti della palestra Okinawa Fight, dove il piccolo si allenava, in un post sui hanno scritto:

Cristian Zozzoli il primo allievo a vestire i colori della nostra Scuola ci lascia per sempre. Negli ultimi giorni del mese scorso il cuore di Cristian è stato attaccato da un’infezione che lo ha costretto ad affrontare un duro intervento, ma non è bastato.