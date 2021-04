Non ce l’ha fatta Silvia Piccini, si è spenta a 17 anni dopo due giorni di agonia

La giovane 17enne investita mentre era in sella alla sua bici non ce l'ha fatta: addio a Silvia Piccini

Si è spenta a 17 anni Silvia Piccini. Non ce l’ha fatta la ragazza che lo scorso martedì è stata investita da una vettura mentre si trovava sulla sua bicicletta sulla strada che va da San Daniele a Rodeano, in provincia di Udine.

Dopo l’incidente, la 17enne è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove purtroppo si è spenta dopo due giorni di agonia. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Alla fine, il team ospedaliero ha dichiarato la morte celebrale della giovane.

Nonostante il grande dolore, i familiari hanno deciso di donare i suoi organi. Silvia Piccini salverà altre vite. Un gesto altruista e pieno d’amore.

La dinamica dell’incidente di Silvia Piccini

L’incidente della giovane Silvia Piccini si è verificato intorno alle 16:00 dello scorso martedì. La giovane ciclista si trovava in sella alla sua bicicletta, quando si è scontrata con una macchina, precisamente con un’Audi A1. Alla guida di quest’ultima, c’era una donna di 34 anni.

La dinamica esatta dell’incindente è ancora al vaglio degli inquirenti. La ragazza di 17 anni è caduta dalla bici e si è trascinata per diversi metri, finché non è caduta in un fossato, situato al lato della strada.

Silvia Piccini, nata in Spagna, era residente a Gradisca di Sedegliano. L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto. In molti stanno mostrando vicinanza alla famiglia, addolorata per la grave e inaspettata perdita. Ache gli appassionati di ciclismo hanno pregato per lei fino alla fine.

Gli amici, i compagni di scuola e le squadre con cui per anni aveva condiviso la sua grande passione, le hanno dato forza e mandato messaggi colmi di speranza. Anche il parroco ha voluto pregare con i suoi familiari, mamma Deyanira e papà Riccardo, per far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità.

Eleviamo preghiere di intercessione al Signore perché infonda forza e coraggio ai genitori e anche a Silvia.

Silvia Piccini nei suoi 17 anni ha partecipato ai campionati italiani sia su pista che su strada, indossando sempre i colori del Friuli e soprattutto impegnandosi fino all’ultimo centimetro in sella alla sua bici.