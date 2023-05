Natasha è un’insegnante delle scuole elementari, che ha voluto raccontare la sua storia sul web, per attirare l’attenzione di quante più persone possibili e per metterle davanti ad una dura realtà. La vita può essere ingiusta anche per coloro che cercano di viverla stando attenti alla propria salute.

La sua agonia è iniziata all’improvviso. Natasha ha iniziato ad accusare strani sintomi. Aveva la voce roca e la sensazione di aver ingoiato qualcosa di grande, rimasto bloccato in gola. Tuttavia, quei sintomi sono scomparsi nel giro di qualche settimana.

Aveva riacquistato serenità, quando in piena estate è stata colpita da una tosse strana e molto forte. L’insegnate ha così deciso di farsi controllare, per tranquillizzarsi e per tranquillizzare i suoi familiari. Di certo non si sarebbe mai aspettata di ascoltare quella triste diagnosi.

Dopo i controlli, i medici hanno scoperto che aveva una massa di tessuto su un polmone, un tumore al quarto stadio.

Il racconto di Natasha

È stato uno choc. Ho pensato che fosse uno scherzo, un errore. Non ho mai fumato in vita mia, sono sempre stata attenta. Oggi voglio dirvi di prestare sempre attenzione a qualsiasi sintomo e di farvi controllare subito, per poter intervenire in tempo. Perché la vita è ingiusta e perché il tumore ai polmoni non colpisce solo i fumatori.

I medici non sanno quando le resti da vivere, ma Natasha ha deciso di essere ottimista e di convincersi che potrà rimanere accanto ai suoi cari per almeno altri 10 anni. Forse non sarà così, ma ora è ancora viva e ha intenzione di godersi ogni attimo e di fare tutto ciò che ha sempre desiderato.