La straziante notizia arriva dal comune di Albignasego (Padova). Cristian Murru è scomparso a soli 40 anni, mentre preparava i suoi bambini per poi portarli all’asilo. A fare la triste scoperta è stata la moglie, allarmata dalle maestre. Quest’ultime non avevano visto l’uomo portare i suoi bambini come al solito, il più grande di 4 anni e il più piccolo di soli 15 mesi.

La donna ha provato a contattarlo telefonicamente e, non riuscendoci, ha lasciato il posto di lavoro ed è corsa a casa per assicurarsi che non fosse accaduto nulla. Purtroppo, una volta varcata la porta della sua abitazione, ha fatto la drammatica scoperta. Cristian Murru era stato colpito da un malore improvviso mentre sistemava i suoi bambini. La madre ha subito allarmato i soccorsi, che si sono precipitati sul posto, ma era già troppo tardi. Nonostante la disperata corsa all’ospedale di Padova, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. È stato dichiarato il decesso poco dopo che il 40enne ha raggiunto la struttura sanitaria.

Cristian Murru, in attesa dell’autopsia

La causa del decesso non è ancora chiara, l’ipotesi è quella di un decesso per cause naturali. Sarà solo l’esame autoptico, fissato per giovedì, a stabilire la causa certa della scomparsa di questo giovane papà. I medici vogliono accertare o escludere la possibilità di una malformazione congenita mai diagnosticata, che potrebbe aver spezzato improvvisamente la vita di Cristian.

La comunità è sconvolta, nessuno si aspettava una notizia tanto straziante. Cristian era molto conosciuto e stimato ad Albignasego, dove si era trasferito con moglie e figli e si era costruito una vita. Numerosi i messaggi apparsi sul web nelle ultime ore, pubblicati da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo per l’ultima volta con parole commoventi: