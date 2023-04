Steven Turner è un papà di 37 anni che vive in Gran Bretagna. Pochi mesi fa la sua vita è cambiata per sempre. Così come quella di sua moglie Tiffanie e dei suoi bambini.

Non potrà vedere crescere il piccolo Hudson, che ora ha due anni e il piccolo Forrest, che ha solo 8 mesi.

Tutto è iniziato a febbraio del 2022, quando un giorno Steven Turner è andato in bagno e si è reso conto che aveva perso tanto sangue. Nel panico e non sapendo cosa fare, ha chiamato un’ambulanza.

Una volta raggiunto il pronto soccorso, i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli necessari ed è stato allora che è arrivata la spiacevole ed indimenticabile diagnosi: un tumore all’intestino, che aveva raggiunto anche il fegato e lo stomaco.

Il giovane papà si è subito sottoposto alla chemioterapia e a 25 sedute di radioterapia. Purtroppo, le cure non hanno potuto nulla contro quel mostro. I medici hanno provato anche con un’operazione chirurgica, ma alla fine lo hanno messo davanti ad una dura realtà. A Steven rimangono pochi mesi di vita.

Non avrei mai pensato che all’età di 37 anni non avrei visto i miei due figli crescere. A volte riesco ad essere ottimista e penso che riuscirò a lottare e a sopravvivere, altre volte mi ritrovo sul divano a piangere. Piango perché so che non vedrò i miei bambini diventare grandi, mi mancheranno i loro primi giorni di scuola, le grandi e le piccole cose. Sono triste perché forse ho dato la vita per scontata, mi aspettavo solo di invecchiare insieme a mia moglie. Ora tutto ciò che posso fare, è affrontare ogni giorno come viene e combattere più duramente che posso.

I familiari e gli amici hanno dato vita ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFuondMe. Lo scopo è quello di raccogliere il denaro per finanziare le cure sperimentali. Sperano che Steven possa vivere più a lungo. Secondo i medici gli rimangono pochi mesi di vita o al massimo due anni.

Questo papa sta trascorrendo ogni giorno cercando di godersi le cose belle della vita e della sua famiglia. Ha creato un album di ricordi, così che la moglie potrà darlo un giorno ai suoi figli, quando saranno abbastanza grandi.