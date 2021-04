“Non si è mai abbastanza pronti per un dolore così”: le strazianti parole del calciatore campione del mondo, per salutare per l’ultima volta sua madre

Perdere qualcuno di caro è un dolore straziante che la vita, prima o poi, mette davanti a tutti. Ne sa purtroppo qualcosa anche Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e della nazionale italiana, che ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata mamma, morta nella giornata di mercoledì 14 aprile.

Un dolore infinito quello che ha colpito la famiglia dell’ex centrocampista della Roma, diventato anche campione del mondo nel 2006 indossando la maglia azzurra della nazionale allenata da Marcello Lippi.

Sua mamma, non è ancora noto per quale causa, è purtroppo deceduta, lasciando un tremendo vuoto nel cuore dell’amato figlio.

Per ricordarla, Simone Perrotta ha pubblicato una bellissima foto sul suo account Instagram, accompagnandola con una lunga e commovente lettera di addio.

Inutile menzionare il fatto di come la sezione commenti del post sia stata presto invasa da innumerevoli messaggi di cordoglio. A stringersi al dolore dell’ex calciatore, oltre ai tanti fan, anche molti degli ex compagni di squadra della Roma e della nazionale. Figura, ad esempio, il commento di Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Bruno Conti, Luca Toni e molti altri.

Queste le parole con cui Simone ha iniziato a dare sfogo al suo dolore.

Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte. Perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata. Ma la verità è che, non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. lo so è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro.