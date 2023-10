La madre di Alessia Pifferi non ha mai saputo chi fosse il papà della piccola Diana, la figlia non ha mai voluto dirglielo

La madre di Alessia Pifferi è tornata a parlare ai microfoni del programma tv Ore 14. La nonna della piccola Diana continua a smentire l’interrogatorio di sua figlia e far luce su tutte le bugie che ha detto in aula.

Alessia Pifferi ha raccontato al pm di non aver mai scoperto di essere incinta, la piccola Diana sarebbe arrivata all’improvviso, nel bagno della casa del suo compagno di Leffe. È nata prematura e per diverse settimane è rimasta ricoverata in terapia intensiva. E non ha mai saputo chi fosse il padre, spesso la donna aveva rapporti a pagamento.

Tuttavia, le sue parole non corrispondono affatto alla versione della nonna. La madre della Pifferi ha raccontato in aula e ai microfoni del programma tv, che Alessia sapeva benissimo di essere incinta. L’aveva chiamata e le aveva dato la notizia, dopo aver fatto un test in farmacia, risultato positivo. Spesso l’aiutava inviandole soldi, ha rivelato che una volta per una visita che la mutua non le passava, le aveva inviato 300 euro.

Non l’ho seguita molto in gravidanza, un po’ per il Covid, ha scoperto di essere incinta a maggio del 2020. E poi perché mi diceva che alle visite l’accompagnava il compagno di Bergamo. Lui l’aveva accettata anche se era incinta di un altro. Io continuavo a chiederle chi fosse il papà, ma lei non me l’ha mai voluto dire. Io le ho sempre detto di cercarlo, perché doveva sapere di avere una figlia, perché doveva aiutarla e perché la bambina aveva bisogno di un papà.

Quel compagno di Leffe non aveva accettato la gravidanza, come lui stesso ha testimoniato. Non sapeva che Alessia fosse incinta. L’ho ha scoperto il giorno del parto, avvenuto prematuramente in casa sua. Dopo mesi ha accettato la situazione, senza sapere che sarebbe arrivata una bugia ancora più grande. La donna ha deciso di andare da lui perché aveva bisogno di respirare un po’ e aveva deciso di “lasciare Diana al mare con la zia”. O almeno è ciò che gli aveva raccontato. Alessia Pifferi, invece, aveva abbandonato la sua bambina di 18 mesi in casa da sola, senza cibo e senza acqua. Diana è morta di stenti.