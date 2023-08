Da New York arriva una notizia davvero angosciante. Una nonna dimentica sua nipote di 1 anno in auto sotto il sole cocente di un’estate rovente. La donna l’aveva come sempre caricata sulla macchina, per lasciarla prima di andare al lavoro. Ma un black out nel suo cervello le ha fatto dimenticare la piccola, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Fonte foto da Unsplash

La tragedia ha avuto lunedì scorso a New York. Una donna di 54 anni aveva preso la nipotina di un anno per portarla all’asilo a a Smithtown a Long Island. Dopo averla lasciata sarebbe andata in ufficio al lavoro come sempre.

Ma la donna ha dimenticato di lasciare la nipotina all’asilo. Quando lei è scesa per andare a lavorare, la piccola era sul sedile posteriore della sua macchina, che in poco tempo è diventata rovente. La bimba è deceduta a causa di un colpo di calore provocato dalle alte temperature percepite nell’abitacolo.

Circa otto ore dopo, la donna è andata a prendere la bimba all’asilo nido, situato in Redwood Lane a Smithtown, quando si è resa conto di averla lasciata nella sua Jeep Cherokee.

Questa la ricostruzione dei fatti della polizia della contea di Suffolk, in un comunicato stampa ripreso da tutti i media. Non appena si è ricordata della piccola, la bimba è stata portata all’ospedale Santa Caterina di Siena Medical Center. Ma per lei non c’era niente da fare.

Fonte foto da Pixabay

Nonna dimentica nipote di 1 anno in auto: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

So che sarai il mio angelo custode e ti amerò finché non ci incontreremo di nuovo, piccola.

Questo il commosso messaggio di Jessica Watkins, mamma della piccola, durante la veglia funebre. Prima di salutarla lunedì mattina le aveva detto: “Ti amo, principessa”.

Fonte foto da Pixabay

La piccola di un anno sarebbe la 15esima minore deceduta in auto per il caldo.