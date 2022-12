Nonna fa pagare il pranzo di Natale a figli e nipoti: ecco perché e quanto ha chiesto

Il Natale è da sempre considerata la festività da vivere in famiglia. Anche chi è fuori per lavoro o per scelta di solito in occasione delle festività natalizie tende a tornare verso i luoghi d’origine per stare insieme alle persone care. I classici cenoni della vigilia e del Natale sono momenti di forte aggregazione dove tutti si ritrovano accanto allo stesso tavolo.

Quest’anno complice la crisi e l’aumento dei prezzi preparare il cenone si è rivelato più dispendioso del solito. Come ovviare al problema? A trovare la soluzione ci ha pensato una simpatica anziana di 63 anni, Caroline Duddridge proveniente dalla Gran Bretagna. Caroline ha pensato bene di farsi pagare dai figli e dai nipoti per il pranzo natalizio.

Una scelta criticata da molti ma che ha fatto il giro del mondo per quanto sia inusuale. La donna ha infatti chiesto 15 sterline agli adulti e 2,50 pound ai suoi nipoti più piccoli per mangiare alla stessa tavola nel giorno di festa.

Il motivo è stato semplicemente coprire le spese di Natale. La donna che vive a Fairwater, un distretto di Cardiff, nel Galles ha perso il marito nel 2015 ed è costretta a vivere soltanto con la sua pensione.

Quest’anno, complice l’aumento dei costi, ha pensato bene di chiedere un contributo alla sua famiglia. “Ci sono alcuni là fuori che pensano che io sia un po’ avara, ma i miei amici pensano che sia una buona idea” – ha detto.

“Ho detto ai miei figli: il pranzo di Natale costa un sacco di soldi, ho intenzione di mettere a disposizione un piccolo barattolo dove si potranno inserire 2 sterline a partire da settembre”. E tutti i suoi parenti non hanno mosso obiezioni dinnanzi a questa richiesta bizzarra.

Per loro l’importante era trascorrere tutti insieme il Natale senza pensare ai costi che la povera signora doveva accollarsi. E poi a quanto pare il pranzo è stato impeccabile e perfetto.