Non è deceduta cadendo dentro il camino rimasto acceso. Sul caso del decesso di nonna Giovanna, il nipote è dovuto intervenire sulle voci che circolavano sui media e sui social. Secondo quanto riferito in una storia sul profilo dell’anziana signora, la popolare nonnina che spopolava sui social avrebbe avuto un malore, mentre si trovava seduta di fronte al camino acceso.

Nella giornata di giovedì 24 novembre 2022 si è diffusa la voce che la 91enne, popolare su TikTok e su Instagram, era morta nella sua casa a Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa. Il corpo senza vita della nonnina è stato trovato dalla figlia.

I famigliari hanno subito chiamato il 118 per prestare soccorso alla donna di 91 anni che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto nella serata di mercoledì 23 novembre. Le prime voci ipotizzavano una fine orribile per la povera signora in quel momento a casa da sola.

Si era detto, infatti, che la donna avesse perso l’equilibrio, forse per un malore, cadendo nel camino acceso. Le fiamme l’avrebbero avvolta senza darle scampo. I famigliari l’avrebbero trovata ancora avvolta nelle fiamme. Era sola nella sua casa di via di Visignano.

In tarda serata, però, il nipote, che spesso abbiamo visto insieme a lei sui social, ha smentito categoricamente questa dinamica, sottolineando che nonna Giovanna ha avuto un malore che, purtroppo, non le ha dato scampo.

Nonna Giovanna, il nipote spiega in un post sui social cosa è successo

Nonna non stava bene da un po’, stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro.

Così il nipote di nonna Giovanna, Nicola Pazzi, attore di 27 anni, spiega come se n’è andata la dolcissima e simpaticissima anziana signora di 91 anni che aveva conquistato il popolo del web.