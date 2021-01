Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, è avvenuta la sera del 23 dicembre. Un bimbo di soli 2 anni stava per soffocare ed un infermiere gli ha salvato la vita, grazie ad un’applicazione. Ha potuto guidare i genitori in tutte le manovre di rianimazione.

Quando i soccorsi sono arrivati nell’abitazione della famiglia, il piccolo stava bene. Lo hanno trasportato lo stesso in ospedale e dopo un intervento è potuto tornare a casa.

In base a ciò che riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, tutto è avvenuto nel giro di soli 15 minuti. I genitori si sono fidati subito del ragazzo ed il bimbo per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze.

Era una sera come le altre per Stefania e Michele. Erano nella loro abitazione ed avevano deciso di fare la pizza per cena. Proprio durante la preparazione, il bambino ha chiesto alla madre e il padre un pezzo di mozzarella.

Pochi istanti dopo averla ingerita, i genitori si sono presto resi conto che il piccolo non respirava più. Hanno chiamato subito il 118 e l’infermiere Daniele Celin, ha cercato di aiutare la coppia nelle manovre di rianimazione.

Il ragazzo ha cercato di spiegare al papà cosa doveva fare, ma alla fine ha chiesto alla famiglia di collegarsi tramite un’applicazione, chiamata FlagMii. L’infermiere grazie ad una videochiamata, ha potuto guidare i due genitori per rianimare il piccolo.

Bimbo di 2 anni stava per soffocare: l’arrivo dei soccorsi

Daniele Celin ha instaurato in fretta un rapporto di fiducia con i genitori ed il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. I soccorritori arrivati sul posto, hanno trasportato il bambino all’ospedale di Sant’Orsola, dove è stato sottoposto ad un intervento e pochi giorni dopo è potuto tornare a casa. Il ragazzo sull’accaduto ha raccontato:

Ho vissuto 15 minuti veramente impegnativi. Il piccolo, incosciente, è stato rianimato dai genitori in base alle istruzione che gli impartivo.