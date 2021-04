Notizia drammatica dall’America: l’attore e cantante è morto in seguito ad un incidente. Aveva solo 38 anni

Giornate tristi per il mondo del cinema e della musica internazionale. A soli 38 anni, il cantante e attore statunitense Quindon Tarver è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi di Dallas, in Texas. Oltre che per la sua carriera da musicista, era noto per aver recitato nella commedia romantica del 1996, “Romeo + Juliet“.

Ad annunciare la prematura ed improvvisa dipartita del giovane cantante e attore, è stato suo zio, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Daily Beast“. Ecco le parole dell’uomo:

Mio nipote ha avuto un incidente. Tutto quello che sappiamo è questo! Che ha avuto un incidente… si è schiantato contro un muro da qualche parte sulla George Bush. Queste sono le uniche informazioni che ho.

L’incidente stradale è avvenuto lo scorso 2 aprile, sulla President George Bush Turnpike, una strada a pedaggio che circonda tutto il territorio di Dallas.

La difficile vita di Quindon Tarver

Tanto successo nella vita di Quindon Tarver. Nel mondo musicale americano si era ritagliato il suo spazio con determinazione ed impegno. Era diventato famoso da bambino, anche per il suo ruolo da attore nella commedia romantica “Romeo + Juliet di William Shakespeare“. Pellicola nella quale ha recitato al fianco di una leggenda come Leonardo Di Caprio.

Tanto successo, che però non ha arginato o sovrastato il grande dolore che Quindon ha patito nell’arco della sua vita.

Era il 2008, infatti, quando Tarver rilasciò un’intervista alla rivista VIBE, nella quale raccontò gli abusi sessuali subiti quando era soltanto un bambino, per mano di quello che era il suo manager, Chris Stokes.

Questi episodi di violenza, ha raccontato poi negli anni successivi, non gli avevano fatto godere appieno il successo nei primi anni di carriera. Inoltre, lo avevano spinto ad un forte stato di depressione, che cercava di nascondere attraverso l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

Aveva tentato per l’ultima volta di rimettersi in sesto, Quindon Tarver. Era tornato recentemente nel suo Texas, a Dallas. Con l’aria di casa stava anche riuscendo a combattere le sue dipendenze e ad allontanare i pensieri suicidi che lo perseguitavano da anni. L’incidente di qualche giorno fa, ha spento la luce su tutto. Sulle difficoltà e sulle speranze di un artista troppo giovane per morire.