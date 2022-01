Dramma in provincia di Novara, bambina di 15 mesi morta dopo che un pezzo di pane le ha ostruito la trachea

Un episodio davvero drammatico è avvenuto nel giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio. Purtroppo una bambina di appena 15 mesi, chiamata Emma Lo Russo è morta soffocata da un pezzo di pane, che le ha ostruito la trachea. I tentativi dei medici intervenuti per lei sono risultati essere inutili.

Una perdita straziante, che ha scosso le 5 famiglie che vivono nello stesso casolare ed anche la comunità. Gli inquirenti intervenuti hanno anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola.

Stando alle informazioni che hanno reso note alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 12, di giovedì 6 gennaio. Precisamente a Cascina Guzzafame, nel Romentino, in provincia di Novara.

Doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza per la famiglia e per i loro 2 figli di 6 anni e 15 mesi. Però ad un certo punto, è avvenuto qualcosa di davvero terribile.

La mamma ha dato alla piccola un pezzo di pane, ma per cause ancora da chiarire, quel boccone le è andato di traverso. I genitori se ne sono presto resi conto e spaventati, sono andati in strada urlando, con la speranza che qualcuno potesse fare qualcosa.

I loro vicini, quando hanno capito la gravità della vicenda, hanno allertato in fretta il 118. Il medico ha provato a guidarli nelle prime manovre di rianimazione.

Il tragico decesso della bambina di 15 mesi e le indagini della vicenda

I soccorritori hanno provato a rianimarla ancora una volta, ma i loro tentativi sono stati inutili. Infatti è proprio nella sua abitazione che non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine ed il magistrato di turno. Quest’ultimo per chiarire l’esatta causa dietro la morte della bimba, ha deciso di disporre l’autopsia.

Proprio per questo il corpicino della piccola è stato trasferito all’obitorio di Novara. Tuttavia, da un primo esame è emerso che Emma Lo Rossu è morta per soffocamento, a causa di un boccone che le ha ostruito la trachea.