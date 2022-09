Una grave perdita è quella che ha colpito la città di Nuoro in queste ultime ore. Purtroppo Alessandra Onida ha esalato il suo ultimo respiro dopo 24 ore dal sinistro, in cui anche altre 3 persone sono rimaste ferite. Ora gli agenti intervenuti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Un episodio straziante, che ha sconvolto migliaia di persone. La donna per la sua professione era molto conosciuta e sono davvero tante le persone che la stanno ricordando sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 15 di domenica 25 settembre. Precisamente all’incrocio tra via Torres e via Diaz, a Sassari.

Alessandra lavorava come neuro psicologa e in quell’occasione era in macchina con altre 2 persone, probabilmente due amici.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la Fiat Punto sulla quale viaggiava la donna seduta nel sedile posteriore, si è scontrata con una BMW, guidata da un altro ragazzo.

Nel grave scontro l’auto nella quale viaggiavano le tre persone, ha finito la sua corsa contro la parete di un palazzo. A causa della forza del sinistro, la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo, per diversi metri. I soccorritori intervenuti si sono presto resi conto della criticità delle sue condizioni.

Il decesso straziante di Alessandra Onida

Con la speranza di poterla salvare, i medici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Così dopo averla sottoposta alle prime cure del caso, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

Però è proprio qui, che circa 24 ore dopo il sinistro, è deceduta. Troppo gravi per lei le contusioni riportate. I due conducenti e l’altro passeggero della Fiat Punto, al momento sono in ospedale, ma da ciò che è emerso nessuno di loro è in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti sul posto, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura ha deciso di avviare un’inchiesta e stanno anche cercando di visionare i video di sorveglianza della zona. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.