Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, è stato mandato in onda un servizio esclusivo sul caso della piccola Denise Pipitone. Una ragazza di nome Mariana si è recata dai carabinieri per denunciare un episodio che ha vissuto tempo fa, dichiarando di aver visto la donna filmata a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco.

Credit: Chi l’ha visto

La giovane ha raccontato di aver scoperto le origini della sua famiglia biologica e di essersi recata a Parigi per conoscere i suoi fratelli, venduti da piccoli da suo padre, proprio come era accaduto a lei.

Durante il suo viaggio, è stata portata in un campo rom, dove ha conosciuto una donna di nome Florina, che aveva cucinato per loro. C’era anche una ragazza, che le aveva confidato di non conoscere la sua vera identità. Guardando oggi il video della guardia giurata, Mariana è certa che quella donna filmata sia la donna nel campo rom. Pensando che quella ragazza potrebbe essere invece la piccola Danas, ha deciso di denunciare ai Carabinieri e di raccontare tutto in diretta tv.

Forse sono solo coincidenze, ma è un’altra pista che dovrà essere verificata e che tiene accesa la speranza di trovare Denise Pipitone.

Vicini a trovare Denise Pipitone?

Durate l’intervista, l’inviata di Chi l’ha visto ha mostrato alla giovane donna una foto di Silvana Jankovic, la donna rom latitante che Felice Grieco ha segnalato negli ultimi giorni, dopo averla riconosciuta nelle foto di repertorio di una testata giornalistica.

Quando Mariana ha visto l’immagine, si è mostrata commossa e stupita. Secondo lei si tratta proprio di quella donna che cucinava in quel campo rom e che si faceva chiamare Florina.

La trasmissione ha mostrato la somiglianza tra Silvana Jankovic oggi e la donna nel filmato di Milano. Dalle foto segnaletiche di quando era più giovane, però, non sembra essere lei. Anche se molti utenti affermano il contrario. Eccola qui:

Credit: Chi l’ha visto

Una storia molto toccante quella di Mariana e un coraggio che merita ammirazione. Questa giovane ragazza si è mostrata in tv ed ha denunciato un episodio del suo passato, con la speranza di aiutare Piera Maggio a riabbracciare la sua bambina. Adesso bisognerà attendere le necessarie verifiche, per scoprire la verità.

Credit: Chi l’ha visto

Silvana Jankovic è la donna filmata da Felice Grieco? Florina, la donna denunciata da Mariana, è la donna nel filmato o è Silvana Jankovic? Quella ragazza che non conosceva le sue origini potrebbe essere la piccola Danas o Denise Pipitone? Si spera che presto arriveranno delle risposte.