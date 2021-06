Una notizia esclusiva è stata diffusa da Milo Infante, il conduttore di Ore 14, durante l’ultima puntata dedicata a Denise Pipitone, trasmessa il 29 giugno in seconda serata su Rai 2: una testimone chiave è stata aggredita da tre persone.

Il giornalista l’ha definita una delle testimoni più importanti del caso della piccola Denise Pipitone. La donna è stata aggredita da tre uomini misteriosi sotto la sua casa. A raccontare ciò che è accaduto, in un’intervista in diretta tv, è stato il legale di Piera Maggio. Ecco le parole di Giacomo Frazzitta:

Frazzitta ha sottolineato che in questo momento è importante segnalare quanto accaduto alle autorità. La persona aggredita ha contattato il legale e gli ha raccontato cosa le è accaduto.

Si tratta di una persona che ha fatto una segnalazione importante. Mi preoccupa capire da dove viene questa aggressione. Questa è una cosa che certamente va analizzata. Bisogna alzare la temperatura attorno a determinati soggetti, perché sappiano che sono sotto osservazione. anche da parte della Procura e quindi che non si facciano passi falsi. Poi le aggressioni possono essere per mille motivi. Ho chiesto se le hanno rubato qualcosa, quindi non è stata nemmeno una rapina. Sembra una vera e propria spedizione punitiva. I motivi sono a me sconosciuti, i mandanti pure.