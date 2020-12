Nuovo Dpcm, le FAQ sugli spostamenti durante le festività, la cena e il pranzo di Natale: ecco cosa si può e cosa non si può fare

Come ad ogni nuovo Dpcm, sono state pubblicate tutte le FAQ sul sito del Governo. Fabio Ciciliano, il segretario del comitato tecnico scientifico, ha risposto ad alcune domande riguardanti gli spostamenti nel mese di dicembre e le festività natalizie.

Faq nuovo Dpcm

Per quanto riguarda gli spostamenti, dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi da una regione all’altra e nei giorni di Natale e Santo Stefano, anche tra un comune e l’altro. Mentre sarà sempre consentito spostarsi per necessità, lavoro, salute, assistenza a persone non autosufficienti e anche rientro nella propria residenza o domicilio.

Ecco alcune domande dei cittadini, riguardo gli spostamenti:

Posso invitare un gruppo di amici a casa e giocare fino all’alba? Il Governo raccomanda di non farlo. Non c’è un divieto previsto dalla legge, ma bisogna comportarsi in modo responsabile per evitare una terza ondata a gennaio. Quindi, è fondamentale ridurre i contatti sociali, soprattutto durante le feste. Ad ogni modo, non è possibile spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino e nella notte di Capodanno, dalle 22 alle 7 del mattino. Tranne che per comprovare situazioni di necessità.

Mio padre vive solo, posso mangiare con lui a Natale? Non c’è problema se padre o figlio risiedono nello stesso comune. Tuttavia, bisogna tener presente che i nonni vanno protetti dai contatti. Dunque è più opportuno non portare con se la famiglia al completo. Se ridiede in un comune diverso, la risposta è “no”. Il 25 e il 26 sono vietati gli spostamenti anche tra comuni, a meno che la persona anziana non abbia bisogno dell’assistenza del figlio, che quest’ultimo dovrà provare con autocertificazione.

Credit video: Palazzo Chigi – YouTube

Altre FAQ sul periodo natalizio

Separato con una figlia autistica: posso visitarla a Natale? Se si è residenti nello stesso comune si. Se un parente ha bisogno di assistenza è sempre valido spostarsi. Il bisogno va provato. Si deve essere in grado di provarlo alle forze dell’ordine e bisogna avere con se l’autocertificazione. Se la visita non risulta necessaria nei giorni di blocco, si rischia una multa di 400 euro.

Figlio che studia al Nord, può tornare a Natale? Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni, ma è permesso il rientro presso la propria dimora abituale.

Posso passare la Vigilia con i miei genitori e mia moglie, a casa dei miei? Anche per questa domanda, la risposta è il buonsenso. L’epidemia si combatte riducendo i contatti. Non c’è un divieto ma una raccomandazione. Dalle 22:00 scatterà comunque il coprifuoco.

Il mio ragazzo che vive in un altro comune può venire a casa mia? È fortemente sconsigliato organizzare cene di Natale. Il 25 e il 26 è vietato spostarsi da un comune all’altro, indipendentemente dal grado di parentela o dal legame affettivo.

Abruzzo zona rossa o arancione: posso andare da Roma a Ovindoli? Non si ci si può spostare tra regioni rosse e arancioni. L’Abruzzo rischia di essere l’unico territorio che a Natale sarà ancora nella fascia arancione. Gli impianti di sci resteranno chiusi.

Si può ordinare una cena d’asporto il 26 sera? I ristoranti rimarranno aperti a pranzo a Natale, il 26, il 31 dicembre e anche il giorno dell’Epifania. Ad ogni tavolo, potranno sedere massimo 4 persone, a meno che la famiglia convivente sia composta da più membri. Nelle zone gialle, i ristoranti chiuderanno alle 18:00 e potranno continuare a garantire l’asporto fino alle 22:00.

Marito che torna dalla Germania il 23 dicembre: cosa deve fare? Dal 21 dicembre al 6 gennaio, potrà tornare solo per motivi di necessità, tra cui il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza. Sarà obbligatorio un periodo di quarantena di 14 giorni. Comunicare il rientro all’Asl.

Posso praticare sci da fondo anche con le piste chiuse? Lo sci da fondo è un’attività sportiva, quindi è consentito, se praticato all’interno del proprio comune.

Trascorro la vigilia in un altro comune, il 25 posso tornare a casa? Tornare nell’abitazione di residenza è sempre consentito.