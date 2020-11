Nella serata di ieri, 16 novembre, il Governatore Marco Marsilio ha firmato una nuova ordinanza. Da domani, 18 novembre, anche l’Abruzzo diventerà zona rossa, fino al prossimo 3 dicembre. Dopo ore di polemiche e opinioni contrastanti, si è deciso di non chiudere le scuole fino alla prima media, come previsto dal nuovo Dpcm. Dalla seconda media, si dovrà procedere con la didattica a distanza.

Marsilio ha spiegato che pur avendo valutato la chiusura di tutte le scuole, la richiesta non è stata accolta poiché non ci sono strumenti che possano sostenere le famiglie in una situazione così difficile. Una situazione che, senza congedi parentali e bonus baby-sitter, diventerebbe insostenibile.

Credit foto: Marco Marsilio – Facebook

Scattano quindi, da domani, come previsto dal Dpcm, le chiusure di tutti i negozi, dei bar e ristoranti, dei centri commerciali, centri estetici e di tutte le attività ritenute non necessarie durante l’emergenza sanitaria. Resteranno aperte farmacie, tabaccherie, attività di generi alimentari, edicole, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Non sarà più possibile muoversi all’interno dei comuni, se non per ragioni di stretta necessità.

Credit foto: Marco Marsilio – Facebook

Sarà ancora possibile svolgere attività fisica in forma individuale nei pressi delle proprie abitazioni. Chiusi anche musei, teatri, palestre, sale giochi e scommesse, bingo. I mezzi di trasporto pubblico dovranno ridurre al 50% il carico dei passeggeri (ciò non vale per gli scuolabus).

L’asporto sarà consentito fino alle ore 22:00. Mentre per quanto riguarda la consegna a domicilio, non ci sono restrizioni.

La decisione di Marsilio di fronte alla situazione degli ospedali

Credit video: TVSEI – YouTube

Marsilio ha poi spiegato che la decisione è arrivata per via della tragica situazione delle strutture sanitarie.

Credit foto: Marco Marsilio – Facebook

Vi rendete conto di quante sono le persone negli ospedali? La capacità delle strutture è molto limitata. Ascoltiamo il grido di dolore dei medici, degli infermieri e dei pazienti, che hanno difficoltà ad accedere al Pronto Soccorso e nei reparti di Terapia Intensiva.