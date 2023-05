Oggetto colpisce e sfonda tetto di una casa, potrebbe essere un meteorite

Mistero per un oggetto metallico caduto sul tetto di una casa a Hopewell Township, cittadina del New Jersey lo scorso 8 maggio. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un meteorite collegato allo sciame meteorico “Eta Aquaridi”, originato dalla Cometa di Halley e visibile in questo periodo, tra aprile e fine maggio.

Erano le 13.15 di lunedì scorso quando l’oggetto simile ad un grosso masso lungo 16 e largo 10 centimetri ha sfondato il tetto dell’abitazione terminando la sua corsa solo sul pavimento della camera da letto.

Per fortuna in casa in quel momento non c’era nessuno e per questo si è evitata una conseguenza più tragica.

“L’ho toccato perché pensavo fosse una comune roccia, ma era tiepida” – ha raccontato la figlia del proprietario. I meteoriti, in effetti, generalmente raggiungono temperature anche molto elevate in seguito all’impatto con l’atmosfera terrestre, raffreddandosi poi velocemente con l’arrivo sulla Terra.

Gli esperti stanno cercando di risalire all’origine dell’oggetto. Probabile si tratti di un meteorite ma non c’è certezza al momento.

Sono due i principali elementi da controllare in questo caso: il primo è la presenza della crosta di fusione, una superficie di natura vetrosa che si crea a seguito dell’attraversamento dell’atmosfera. Il secondo è il peso del campione: un meteorite è molto più pesante di una roccia terrestre, poiché formato da metalli densi.

“È sicuramente più intrigante pensare che sia legato al mondo extraterrestre rispetto alla possibilità che, semplicemente, un bambino della casa di fianco possa aver lanciato un sasso sul tetto” – ha detto Derrick Pitts, astronomo e divulgatore scientifico.

Staremo a vedere nei prossimi giorni dopo i dovuti accertamenti qual è l’esatta origine di questo oggetto. Se si tratta realmente di un meteorite oppure se è soltanto un sasso magari lanciato da qualcuno sul tetto. Anche se per arrivare a sfondarlo deve essere arrivato da molto in alto a velocità elevata.