Oggi è un giorno molto triste per i genitori della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Avrebbe compiuto 21 anni e la sua mamma e il suo papà hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, come fanno da ben 17 anni, per farle i loro auguri e sperare di raggiungerla ovunque si trovi.

Buon compleanno mia dolce rondinella. Mamma e papà.

Queste la parole di papà Pietro Pulizzi. Mentre Piera Maggio ha pubblicato delle bellissime foto di palloncini di colore blu che volano nel cielo, accompagnati da altri a forma di cuore con su scritto: “Buon compleanno Denise da mamma e papà”.

🎀 BUON 21ESIMO COMPLEANNO DENISE 🥂. Sappi sempre, ovunque tu sia, che la tua vera famiglia ti ama e non ti ha mai dimenticata. Nel cuore e nella mente tu ci sei! ❣ NoiNonMolliamo 🌹.

Credit: Piera Maggio – Facebook

Come potrebbe essere oggi Denise Pipitone

Nella giornata di ieri, in occasione dei 21 anni di Denise Pipitone, la famiglia ha diffuso il nuovo Age Progression 2021, che mostra come potrebbe essere oggi il suo aspetto.

Realizzata su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US, la ricostruzione è stata creata attraverso l’utilizzo di foto originali della bambina e di quelle della sua mamma, del suo papà e di suo fratello.

Credit: Piera Maggio – Facebook

Piera Maggio ha chiesto alle tante persone che da sempre l’aiutano e la sostengono di diffondere le locandine originali dell’Age Progression. Chiedendo a tutti di non modificarle, ritagliarle o stravolgerle, come è purtroppo già successo molte volte.

L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 23 novembre. La Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione delle nuove indagini, riaperte dopo 17 anni. Ma la famiglia non ha alcuna intenzione di arrendersi e, sostenuta dai propri legali, ha deciso di presentare istanza di opposizione. Qualcuno ha rapito Denise Pipitone, perché una bambina di 4 anni non sparisce dal nulla da sola e adesso è arrivato il momento di scoprire la verità.