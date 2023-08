Una storia meravigliosa ma allo stesso drammatica è quella che in poche ore ha vissuto Olga Carmona, calciatrice e capitana della nazionale spagnola di calcio, fresca vincitrice del campionato del mondo che si è giocato in Australia. Il giorno prima della finale la campionessa ha perso suo padre, ma lei lo ha saputo solo dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Vivere a distanza di pochi minuti il momento più bello della propria vita e quello peggiore. Questo è esattamente ciò che ha vissuto Olga Carmona, vera star del calcio femminile spagnolo, difensore del Real Madrid e della nazionale ‘Roja’.

Nonostante la giovane età, ha solo 23 anni, Olga è una colonna portante sia della squadra madrilena che della sua nazionale, dove indossa anche la fascia da capitana.

In queste settimane ha giocato, insieme alle sue connazionali, il campionato del mondo di calcio femminile in Australia e, incredibilmente, è arrivata fino alla finale.

Proprio nella finale, giocata domenica sera contro l’Inghilterra, Olga ha siglato la rete decisiva che ha permesso a lei e alle sua compagne di vincere il trofeo e arrivare sul tetto del mondo.

Una gioia indescrivibile, che per la Carmona è stata subito seguita da una notizia terribile. Suo padre, infatti, si era spento poco prima dell’inizio del match.

Parenti e amici avevano tenuto nascosta la notizia a Olga Carmona

L’uomo, a cui Olga era legatissima e che da tempo non godeva di buona salute, si è spento per sempre nella giornata di sabato, a 24 ore dalla finale.

Gli amici e le persone care della calciatrice hanno deciso di non dirle nulla prima della partita più importante della sua vita. Proprio per non farle perdere la concentrazione.

Al termine della partita, dopo aver festeggiato, la neo campionessa del mondo ha appreso della notizia e subito un pensiero è andato al suo papà. Sui social Olga ha scritto:

Senza saperlo, avevo la mia stella prima dell’inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace papà.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti dalla Carmona. Abbracci virtuali anche da parte del Real Madrid e della Federazione calcistica spagnola.