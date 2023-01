Oliver Bozzi, 39enne italiano, è stato trovato senza vita dalla sua mamma, nella sua casa negli Stati Uniti, dove si era trasferito dopo la separazione dei suoi genitori.

L’uomo voleva realizzare il sogno di una nuova vita e ci era riuscito. Originario di Montesardo, Salento, si era trasferito all’estero ed era riuscito ad aprire una palestra in California. Lavorava come personal trainer e sui social mostrava il suo fisico e i suoi progressi.

Oliver Bozzi era in piena salute e nessuno avrebbe mai nemmeno potuto sospettare che gli sarebbe potuta capitare una cosa del genere.

A fare la triste scoperta, all’interno della sua abitazione, è stata la sua mamma. Quest’ultima ha subito lanciato l’allarme ai soccorsi, ma nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo.

Le indagini delle forze dell’ordine sul decesso di Oliver Bozzi

Bisognerà ora attendere le indagini delle forze dell’ordine americane, che hanno perquisito l’abitazione in cui viveva con la sua mamma, per escludere il coinvolgimento di terze persone. Per ora, si sospetta un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

La notizia si è rapidamente diffusa in Italia, in particolar modo nel suo comune di origine. Straziati i suoi parenti e tutti coloro che lo conoscevano. Il suo papà, deceduto tempo fa, gestiva un conosciuto bar del posto. Non è ancora chiaro se la salma verrà riportata a Montesardo.

La sua mamma ha voluto salutarlo sui social, con un ultimo messaggio di addio. Ecco le sue tristi parole:

Ti ho dato tutto quello che avevo e tutto quello che volevo tu avessi. Riposa in pace mio bellissimo ragazzo. Mi hai dato tanta felicità, vola con gli angeli e reclama la tua pace. Che Dio ti ami.

Tanto l’affetto inviato dal web alla famiglia del 39enne. La causa del decesso verrà stabilita dal medico legale.