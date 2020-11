Si mette male per la companga del Premier Giuseppe Conte, cosa ha combinato questa volta Olivia Paladino?

Si mette male per la compagna del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cosa ha combinato Olivia Paladino per essere al centro di un polverone mediatico in piena pandemia?

A incriminare la bella Olivia Paladino, ci sarebbero anche questa volta Le Iene Show. Durante un servizio di Filippo Roma infatti, la first Lady italiana avrebbe commesso atti poco chiari.

Placcata dal giornalista nei pressi di Palazzo Chigi, la donna sarebbe entrata in un supermercato dove una scorta avrebbe buttato fuori il giornalista. Cosa c’è di strano fino a qui?

Innanzitutto, la stessa scorta sarebbe quella del compagno e quindi secondo alcuni usata indebitamente dalla donna. Inoltre avrebbe lasciato all’interno del supermercato un borsone sospetto.

A testimoniare tutto un passante che ha filmato la scena. Il testimone racconta così:

Ho sentito che parlava con uno di loro del borsone che aveva con sé. Alla fine ha lasciato la borsa a uno del supermercato che sembrava conoscere bene, ha detto che le serviva la mattina dopo e che poi sarebbe andata a riprenderla una delle guardie che era con lei.

La vicenda è stata riportata dal giornale Dagospia. Sul webzine è possibile leggere anche l’ipotesi in merito al borsone. Ecco quindi l’ipotesi azzardata e le accuse rivolte alla compagna di Giuseppe Conte.

Oltre ad aver chiamato la scorta di Palazzo Chigi come se fossero i suoi bodyguard personali (ma da cosa dovevano difenderla, dalle domande di un giornalista?), la pallida Paladino si andava per caso ad allenare in una palestra il 26 ottobre, il giorno dopo il dpcm firmato dal suo compagno che ha decretato la chiusura di tutte le strutture sportive al chiuso d’Italia? Sarebbe piuttosto grave…

Al momento non c’è stata nessuna replica da parte della donna e il servizio delle Iene stranamente non è andato in onda. C’è qualcosa di più da dover approfondire?