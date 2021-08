Olivia Podmore è morta. Il mondo dello sport neozelandese, insieme al resto del mondo, è sotto choc per la perdita di una giovanissima campionessa sportiva. La ciclista olimpionica, infatti, aveva solo 24 anni. Amici, famigliari, colleghi e conoscenti non si danno pace. C’è chi sottolinea che abbia smesso di combattere.

La Nuova Zelanda non si dà pace per la morte della giovane ciclista, trovata senza vita due giorni fa, per cause che sono ancora da accertare e da confermare. C’è chi sottolinea che soffrisse di qualche disturbo psicologico provocato proprio dalla sua attività sportiva.

Dopo quanto successo a Naomi Osaka e Simone Biles alle Olimpiadi di Tokyo 2021 fa riflettere sulla fragilità di atleti non sempre supportati a dovere dal punto di vista della salute emotiva, psicologica e mentale, in un mondo che troppo spesso si sofferma solo sulle performance del corpo.

Olivia Podmore non aveva fatto parte della spedizione neozelandese alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma aveva rappresentato il suo paese ai Giochi estivi olimpici di Rio de Janeiro 2016, in Brasile. Sui social network poco tempo fa aveva lasciato un post a testimonianza del fatto che fosse dispiaciuta.

Nel suo paese d’origine, la morte di Olivia Podmore ha gettato tutti nello sconforto. C’è chi parla, infatti, di una perdita straziante. E chi sottolinea che la sua morte si poteva evitare, mentre si attende di sapere e capire perché la 24enne è morta.

Olivia Podmore morta: le parole di Eric Murrray

La doppia medaglia d’oro olimpica Eric Murray è forse l’ultima persona ad averla vista viva. Avevano fatto snowboard poco prima del decesso.