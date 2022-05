Ines e Giulio Pivetta, i genitori di Stefania e i nonni di Giulia, hanno deciso di andare in televisione per dire la verità su questa famiglia. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno portando avanti tutte le indagini sugli omicidi di Samarate, che hanno sconvolto migliaia di persone.

Tutti sono scossi da ciò che è accaduto in quell’abitazione. Alessandro Maja fino a quel momento sembrava essere un padre orgoglioso e perfetto, solo negli ultimi tempi aveva dato segni di squilibrio.

I due genitori e nonni, distrutti dalle perdite subite, hanno scelto di andare davanti alle telecamere del programma di Rai1 ‘La Vita in Diretta‘ per dire la loro versione dei fatti. Il nonno ha dichiarato:

Ines, la mamma di Stefania nel suo racconto ha fatto capire che lei era molto legata ad Alessandro Maja, marito di sua figlia e padre dei suoi nipoti. La signora in televisione ha dichiarato:

Non è vero che nostra figlia voleva separarsi, così come non è vero che aveva chiesto i buoni pasto in Comune, come qualcuno ha detto. Lei voleva solo aiutare suo marito, voleva farlo uscire dal suo momento di difficoltà. Tanta gente parla anche se non sa le cose, ma davvero non c’era niente che facesse presagire una cosa del genere.