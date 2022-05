L’intera comunità di Samarate è sconvolta dagli omicidi avvenuti in una villetta, da un padre che sembrava essere perfetto. Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile. La miglior amica di Stefania, ha voluto raccontare come erano i rapporti tra i due genitori.

In tanti in queste ore si stanno recando davanti al cancello della casa, per portare dei fiori per la madre e la figlia, uccise da un uomo di cui si fidavano.

Alessandro Maja intorno alle 6.30 del mattino di mercoledì 4 maggio, ha deciso di compiere qualcosa di drammatico. Con un cacciavite ed un martello ha ucciso prima la moglie Stefania Pivetta, che dormiva sul divano.

Poi è entrato nella stanza della figlia Giulia di 16 anni ed ha ucciso anche lei. Subito dopo è andato nella camera del figlio Nicolò, ma nel frattempo il 23enne si era svegliato ed era riuscito a fuggire. Ora risulta essere ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi.

CREDIT: FACEBOOK

Il papà dopo aver commesso i due omicidi, è uscito nel vialetto ed ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Una vicina lo ha visto tutto sporco di sangue e quando ha capito la gravità della situazione, prima ha chiamato i medici e poi i carabinieri.

Alessandro Maja mentre era in attesa delle forze dell’ordine, alla donna ha confessato: “Li ho uccisi tutti, b*******!”

Omicidi di Samarate, la rivelazione dell’amica di Stefania

Da quando è venuta fuori la notizia terribile, l’intera comunità ne è rimasta sconvolta. Tutti li hanno descritti come una famiglia che sembrava essere perfetta. Alessandro Maja era orgoglioso di suo figlio perché aveva appena preso il brevetto di volo ed era innamorato di sua figlia Giulia.

L’uomo al momento è in carcere, ma ha scelto di non rispondere alle domande del Pm. Il movente sembra essere ancora avvolto nel mistero. In un primo momento si pensava che la donna voleva separarsi. Notizia non ancora confermata. Un’amica di Stefania, Monica, fermata da uno dei giornalisti di Fanpage.it ha detto: