Sono ancora in corso tutte le indagini del caso per i delitti avvenuti nella città di Torremaggiore. Il principale sospettato è un padre di famiglia di 45 anni e di origini albanesi, chiamato Taulant Malaj. Ha messo fine alla vita del vicino e della foglia 16enne.

Dal racconto dell’uomo agli inquirenti, lui in realtà aveva intenzione di colpire la moglie. Infatti dopo esser tornato in casa, è andato in camera da letto con un’arma trovata in cucina.

Tuttavia, la figlia 16enne Jessica, nel sentire il rumore è andata subito da loro e si è messa in mezzo, per cercare di difendere sua madre. Lui ha detto che non si è riuscito a fermare e che è stato un errore.

Però dal racconto del legale della moglie Tefta, la realtà è ben diversa. Da ciò che dice l’avvocato, che ha incontrato la cliente in ospedale per pochi minuti, l’uomo aveva premeditato tutto.

Era convinto che aveva una relazione proprio con il vicino di casa, Massimo De Santis. Per questo aveva pensato a tutto e dopo essersi procurato un’arma dalla cucina di casa, ha atteso che il signore rientrasse a casa da lavoro.

Dall’autopsia è emerso che sono circa 20 i fendenti che ha inferto nei confronti del vicino. Successivamente è tornato a casa ed è andato diretto in camera, per colpire le moglie.

Come Taulant Malaj ha messo fine alla vita di sua figlia

Dal racconto del padre la figlia si è messa in mezzo e lui non è riuscito a fermarsi. Tuttavia, il legale della madre ha detto che in realtà lui aveva davvero intenzione di colpire la ragazza.

Tra loro i rapporti non erano affatto sereni. L’unico che per fortuna non ha riportato gravi ferite è il figlio minore della coppia, di 5 anni. Il piccolo ha assistito alla scena e dall’ordinanza del Gip, è emerso che era spaventato.

Ora saranno solo le ulteriori indagini ed anche i video girati dalla telecamera nascosta, a dare delle risposte su questo episodio.