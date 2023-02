Potrebbe arrivata una svolta dall’incidente probatorio disposto dalla Procura di Modena, sul delitto di Alice Neri. La giovane madre di 32 anni che è stata trovata senza vita nel bagagliaio della sua auto, avvolta dalle fiamme, nelle campagne di Concordia.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 17 ed il 18 novembre. La ragazza al marito dopo il lavoro, ha detto che sarebbe andata a fare un aperitivo con una sua amica.

Tuttavia, la realtà era ben diversa. Alice aveva un appuntamento con un suo collega Marco, con il quale ha passato l’intera serata, fino alle 3 del mattino. Successivamente l’uomo è salito sulla sua auto ed è andato via, lasciando la donna sola in macchina nel parcheggio.

Non è ancora chiaro cosa sia successo in quei minuti. L’unica cosa che si vede dalle telecamere, è un tunisino di 29 anni, chiamato Mohamed Gaaloul che si avvicina alla sua auto. Poi la dinamica ed il motivo per cui è salito sulla vettura è poco chiaro.

In queste ultime ore è venuto fuori che dagli esami tossicologici, la donna era positiva ad alcol e sostanze stupefacenti. Tuttavia, non si sa se abbia assunto queste sostanze poco prima del suo decesso o nelle ore precedenti.

I nuovi esami sul delitto di Alice Neri

La Procura di Modena ha deciso di disporre l’incidente probatorio per questo caso. Sarà effettuato sul marito Nicholas Negrini, l’amico Marco ed il principale sospettato Mohamed Gaaloul.

Gli inquirenti dovranno anche effettuare nuovi accertamenti sul borsello che indossava il tunisino, per capire se nei tessuti ci sono tracce di sostante stupefacenti.

Per il momento ancora non si trovato gli indumenti che l’uomo indossava quella notte e che un testimone ha detto di aver visto sporchi di olio.

Negli ultimi giorni è emersa anche l’ipotesi che in Alice possa aver incontrato anche un altro uomo prima del delitto. Tuttavia, questa possibilità non ha ancora trovato delle conferme, poiché saranno necessari ulteriori accertamenti.