Continuano senza sosta le indagini per il delitto di Alice Neri, la giovane madre di 32 anni trovata senza vita nel bagagliaio della sua auto, avvolta dalle fiamme. Il cognato di Mohamed Gaaloul in un’intervista a Ore 14, ha svelato un nuovo dettaglio, a cui non credono in molti.

Il delitto di questa giovane madre è avvenuto nella notte tra il 19 novembre, nelle campagne di Concordia. Alice in realtà aveva passato l’intera serata allo Smart Cafè con un suo amico Marco.

Sono rimasti lì fino alle 3 del mattino più o meno. Poi all’improvviso, proprio mentre lei era in macchina, con il finestrino aperto, l’uomo tunisino di 29 anni, le ha chiesto un passaggio.

Non si sa bene cosa sia successo in quelle ore, ma dalle immagini delle telecamere si vede la macchina della donna che fa molti giri intorno alla zona.

Mohamed Gaaloul, nelle ultime dichiarazioni, afferma di essere innocente. Ha confessato di aver chiesto un passaggio ad Alice, ma afferma di essere sceso dall’auto intorno alle 5.15 del mattino.

Questa sua versione al momento non trova riscontri, ma ovviamente la Procura sta facendo tutti gli accertamenti del caso.

Delitto Alice Neri: le dichiarazioni del cognato di Mohamed Gaaloul

Il cognato di Mohamed Gaaloul in una nuova intervista al programma che va in onda su Rai Due, Ore 14, ha spiegato la sua versione. L’uomo ha raccontato che il parente gli ha rivelato che quella notte hanno visto un’auto che li seguiva.

Preoccupata che fosse il marito, sarebbe stata la stessa Alice a dirgli di scendere subito. Quando il giornalista però gli ha chiesto se avesse visto l’auto, ha risposto in modo affermativo, anche se non sarebbe riuscito a vedere il colore, poiché era notte.

Il suo legale nel frattempo, nell’udienza di venerdì ha richiesto la scarcerazione per l’uomo, ma i Giudici del Riesame hanno deciso di attendere prima di dare una risposta a questa sua richiesta.