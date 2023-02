Omicidio Alice Neri, Mohamed Gaaloul per la prima volta ha raccontato la sua versione dei fatti davanti al Giudice per il Riesame

Ieri per il caso di Alice Neri è stata una giornata decisiva. Questo perché il principale sospettato è andato davanti al Giudice per il Riesame per l’udienza per la sua scarcerazione ed insieme al suo legale, ci ha tenuto a ribadire di nuovo la sua innocenza.

La moglie tornata dalla Grecia, in un’intervista con Il Resto del Carlino, ha parlato del marito, con il quale si è unita in matrimonio pochi giorni prima del delitto. La donna al giornalista ha detto:

Amo mio marito, l’ho visto in carcere. Lui non sarebbe mai capace di fare una cosa del genere. Mohamed quella notte ha dormito dal cugino. Aveva detto che sarebbe tornato a dormire a casa oppure sarebbe andato dal cugino. Cosa ha fatto quella notte? Non lo so con esattezza, penso fosse a Concordia. Io verso mezzanotte mi sono addormentata. Scappato? Lui è un imbianchino, è andato in Francia per lavorare. Io sono sicura della sua innocenza.

La donna ha spiegato anche che mentre era in Grecia, ha avuto la visita da parte degli inquirenti che hanno posto sotto sequestro il suo telefono. Lo scopo è cercare di ricostruire i suoi movimenti e anche le conversazioni con il marito.

Delitto di Alice Neri, la versione di Mohamed Gaaloul

Mohamed Gaaloul nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio si è presentato davanti al Giudice per il Riesame. Per la prima volta dal suo arresto ha voluto raccontare la sua versione. Si dice innocente.

Ha detto di aver accettato il passaggio della donna, ma che è sceso dal veicolo intorno alle 5.15 del mattino. Successivamente è andato a piedi a casa del cugino, dove ha passato tutta la notte.

Da ciò che è emerso dalle indagini degli ultimi giorni, Alice Neri era positiva al alcol e sostanze stupefacenti. Tuttavia, sarà necessario un incidente probatorio per i tre sospettati.

Il Giudice per il Riesame, nel frattempo, ha scelto di aspettare fino a lunedì per decidere se scarcerare o meno Mohamed Gaaloul. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.