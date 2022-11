Il telefono di Alice Neri era acceso il giorno in cui hanno ritrovato il suo corpo senza vita, nel bagagliaio della sua auto, avvolta tra le fiamme. Questo è ciò che è emerso dal racconto del marito e del fratello, in un’intervista con un inviato di Quarto Grado.

Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti devono trovare una risposta, per questo delitto, che non ha ancora un colpevole. Al momento gli indagati sono 3.

I fatti sono iniziati nella serata di giovedì 18 novembre. Alice era uscita di casa, salutando il marito e la figlia ed aveva in programma di andare a fare un aperitivo insieme ad un suo collega.

Tuttavia, da quel momento non ha fatto più rientro in casa. L’uomo se ne è reso conto nella notte e sin da subito, ha provato a chiamarla, ma secondo una sua sensazione, da ciò che ha detto all’inviata di Quarto Grado, qualcuno metteva giù il telefono.

Ha usato anche l’applicazione “Trova Telefono”, ma anche in quell’occasione, dopo che le ha segnalato il bar in cui era andata a fare l’aperitivo, qualcuno ha messo giù.

Al momento il marito e il collega con cui si era vista, sono stati iscritti sul registro degli indagati. Questo però è solo un atto dovuto, per poter procedere con le indagini. Tuttavia, nel mirino degli inquirenti, c’è la posizione di un terzo uomo.

Matteo Neri il fratello di Alice, in una nuova intervista con questa stessa trasmissione ha spiegato cosa è successo quella mattina. Ha detto:

Non era una semplice chiamata a cui uno non risponde. Non trovando riscontro con le chiamate il marito ha provato con l’app Trova Telefono che fa squillare il telefono per 5 minuti interi. Squillava, ma anche questa volta lo hanno interrotto. Alice non aveva l’abitudine di buttare giù il telefono, al massimo squillava a vuoto.