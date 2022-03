Tragedia a Mesenzana: padre di 44 anni uccide i figli di 12 e 7 anni e si toglie la vita

Tragedia a Mesenzana, in provincia di Varese. Un padre di 44 anni ha ucciso i suoi figli, una bambina di 12 anni e un bambino di 7 anni e poi si è tolto la vita.

È accaduto nella mattina di oggi 24 marzo in Via Pezza. Non sono stati ancora diffusi molti dettagli su cosa sia accaduto, ma sembrerebbe che l’uomo di 44 anni si stesse separando dalla moglie e madre dei suoi figli. Forse non voleva accettare quella decisione ed ha deciso di arrivare al gesto estremo. Ha ucciso i due bambini e poi si è tolto la vita.

Sempre secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che sia stata proprio la donna a scoprire la tragedia. La mattina si sarebbe recata a casa del padre di 44 anni per prendere i figlie e per portarli, probabilmente, a scuola.

Dopo l’allarme ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare i due minori e l’uomo. Per tutti e tre era ormai troppo tardi.

Padre di 44 anni uccide i figli: avviate le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di capire quale sia il motivo dietro il brutale gesto di un padre, che ha ucciso i suoi figli e poi si è suicidato.

Le notizie diffuse sono ancora poche e non è chiaro se in precedenza si erano già verificato episodi di violenza, che avrebbero potuto prevedere l’immensa tragedia.

Bisognerà attendere la conclusione delle indagini da parte degli inquirenti, che avranno modo di esaminare la situazione familiare e ascoltare anche la madre della bambina di 12 anni e del bimbo di 7.

Una notizia che ha sconvolto la comunità e che si è diffusa rapidamente sul web. Purtroppo non è la prima volta che si verifica un infanticidio e che un padre, non riuscendo ad accettare una separazione, uccide i propri figli o la propria ex moglie.

Notizia in attesa di nuovi aggiornamenti.