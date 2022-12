Il medico legale che ha effettuato gli esami sul corpo senza vita di Carol Maltesi, ha stabilito che la giovane mamma poteva essere salvata, se Davide Fontana avesse chiamato subito i soccorsi.

Carol Maltesi non sarebbe quindi morta nell’immediato, dopo i colpi di martello in testa. Sarebbe deceduta in seguito, per le ferite che Fontana le ha inferto al collo: “Il decesso è da ricondurre alla lesione a livello del collo”.

Certamente avrebbe riportato gravi danni neurologici, ma poteva essere salvata. Questo è quanto stabilito dal medico legale. Non solo, secondo l’autopsia, l’uomo non avrebbe fatto a pezzi subito il cadavere, per nasconderlo nel congelatore, poiché presentava uno stato iniziale di putrefazione. Quindi, si sarebbe occupato di nasconderlo, giorni dopo il delitto.

Davide Fontana e Carol Maltesi condividevano un mondo di filmini hard, ma quella giovane mamma, durante una telefonata con il suo ex, aveva espresso il desiderio di trasferirsi di nuovo vicino a lui, perché aveva bisogno di stare accanto al loro bambino. Un desiderio che Carol Maltesi ha espresso proprio davanti a Davide Fontana.

Non poteva permettere che la donna di cui si era follemente infatuato, se ne andasse via. E così ha preso un martello e si è accanito su di lei.

Dopo il delitto, per mesi, Davide Fontana si è finto la sua vittima. Ha iniziato ad usare le sue carte di credito e a rispondere a tutti i messaggi dal suo telefono. Ha fatto credere alle persone che fosse ancora in vita.

Poi, un giorno, ha deciso di gettare i suoi resti, chiusi in quattro sacchi neri, in un dirupo a Borno. Probabilmente credeva che mai nessuno li avrebbe trovati. Ma quel passante, incuriosito, ha aperto i sacchi neri e ha fatto la macabra scoperta.

Carol Maltesi aveva due vite e si era allontanata per proteggere il suo bambino. Era una mamma e una donna che si faceva chiamare Charlotte Angie e che girava filmini a luci rosse. E in tanti di quei filmini, c’era proprio Davide Fontana.